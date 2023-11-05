İlk araç Mersin’den çıkabilir

Tesla'nın Türkiye'de fabrika kurmayı planladığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, bir başka otomotiv devi Çinli Chery'nin de bu yönde çalışmaları olduğu ve yatırım süreçlerinde sona geldiği öğrenildi. SABAH'a konuşan kaynaklar, firma yetkililerinin Türkiye'de arsa ve teşvikleri araştırdığını Mersin ve Manisa şehirlerinin ön planda olduğunu açıkladı. Mersin'de ise resmi temaslar başladı. Chery'nin son dönemde Türkiye'deki rekor satışlarının da yatırımın öne çekilmesinde hızlandırdığı ifade edildi.Chery Group, Eylül 2023'te, yıllık yüzde 30.7 artışla 190 bin 80 araç satarak ilk kez aylık satışlarında 190 bin adedi geride bıraktı ve bir rekor daha kırmış oldu. Kısa süre önce Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue da yatırım için Türkiye'yi radarına aldıklarını açıklayarak, "Türkiye için büyük planlarımız var. Üretimi burada yapıp Avrupa'ya satmayı düşünüyoruz. Biz 'Çin'de Çin için' sloganını kullanırız. Belki bir gün 'Türkiye'de Türkiye ve Avrupa için' diyebiliriz. Şimdilik bu yatırımın hacmini açıklayamıyoruz ama burada üretilecek modeller satışların yüzde 15'ini kapsayabilir" ifadesini kullanmıştı.Konuyla ilgili gelişmeleri Ticaret Bakanlığı yetkilileri de doğruladı. Yatırım için firmanın bakanlık ile irtibat halinde olduğunu belirten yetkililer, fabrika yatırımına ek olarak Ar-Ge merkezinin bir bölümünün de Türkiye'ye taşınmasının planladığı ifade edildi.Geçen ay aralarında Çinli firmanın da bulunduğu üst düzey bir heyetin Mersin'de incelemeler yaptığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ndan şu açıklama yapıldı: "Çinli heyete hizmet binasında brifing verdik, OSB'nin mevcut durumu ve 2. genişleme bölgesi hakkında bilgi aktardık. Tekli, altyapısı hazır ve yatırım yapılabilecek yerleri de gösterdik. Çin'in en önemli devlet otomotiv firmasıyla yatırım için yol haritaları çizdik. Bazı sorunlar çözüme kavuştuğunda önümüzdeki yıllarda Mersin'de üretilen ilk aracı görmemiz mümkün olabilir.''