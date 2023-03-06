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Giriş Tarihi: 6.3.2023 16:33

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 ilde kuralar çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 ilde kuraların düzenleneceğini bildirdi.

AA
İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında 5 ilde kuralar çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Ankara'da arsa kuralarının çekildiğini hatırlattı.

Gelecek çarşamba günü ise İzmir ve Afyonkarahisar'da konut kuralarının çekilmesine başlanacağını belirten Kurum, sosyal konutların ve afet konutlarının hızla tamamlanacağını kaydetti.

Kurum'un açıklamasıyla birlikte paylaştığı infografiğe göre proje kapsamında İzmir'de 8-14 Mart'ta 12 bin 400, Afyonkarahisar'da 8-9 Mart'ta 3 bin 169, Edirne'de 11 Mart'ta 1363, Kırklareli'de 12 Mart'ta 1189 ve Tekirdağ'da 13-14 Mart'ta 3 bin 98 olmak üzere toplam 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek.

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"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 ilde kuralar çekilecek
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