“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 30 ilde TOKİ kura çekimi tamamlandı

Kura çekimi 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak ile başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimlerinin ilk 3 etabı 30 ilde sona erdi.

Kuralarda toplamda 899 bin 814 başvurudan 62 bin 928 konutun hak sahipleri belirlendi. İlk 3 etabın kura çekimleri 7 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Konya'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Kurada bin 220 şehit ailesi ve gazi, 5 bin 408 engelli vatandaş, 14 bin 495 emekli, 26 bin 422 genç ve 18 bin 961 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.