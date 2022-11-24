"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"ndeki kuralarda en büyük pay gençlerin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nin 16 günlük kura takvimi geride kaldı.

TOKİ'den aldığı bilgiye göre, 7 Kasım'da başlayan kura çekimleri, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van ve Gaziantep'te tamamlandı. Elazığ'da kura çekimleri bugün de devam ediyor.

Sosyal konut için bu 20 ilde, 411 bin 706 kişi başvuru yaptı. Bu illerdeki 43 bin 599 konutun sahipleri için kura sonucunda, 647 şehit ailesi ve gazi, 3428 engelli vatandaş, 8 bin 724 emekli, 16 bin 499 genç ile diğer kategorisinden kişiler belirlendi. Böylece toplam 43 bin 599 kişi sosyal konutlar için hak sahibi oldu.