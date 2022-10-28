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Giriş Tarihi: 28.10.2022 14:30

“İlk Evim” projesi için e-Devlet başvurularında son gün

İHA
“İlk Evim” projesi için e-Devlet başvurularında son gün

Başkan Erdoğan’ın 13 Eylül’de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin “İlk Evim” kısmı için e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin başvuruları 14 Eylül'de başladı. O günden bu yana projeye başvuranların sayısı 8 milyona ulaştı.

ARSA BAŞVURUSU 525 BİNE ULAŞTI

8 milyon başvurudan resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı 5 milyona erişti. İlk başvuru tarihi 10 Ekim'den bu yana konut amaçlı arsa ve iş yeri için arsa başvurusu 525 bini bulurken iş yerine ise 45 bin kişi başvuru yaptı.

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

İlk temellerinin 25 Ekim'de atıldığı "İlk Evim" projesinin e-Devlet başvurusu bugün, banka şubeleri aracılığı ile başvurular ise 31 Ekim'de sona eriyor.

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“İlk Evim” projesi için e-Devlet başvurularında son gün
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