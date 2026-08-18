İlk Evim Projesi’nde anahtarlar teslim edildi! Bakan Kurum’dan İkizce paylaşımı: Her yuvada devletimize olan güven var

'ÇOK UZUN SÜRER, YAPILMAZ' DEDİLER AMA ÇABUK VERİLDİ"

Enes Başar'ın eşi Meryem Başar ise evlerinin beklediklerinden çok daha çabuk bittiğini ve hayallerinden daha güzel olduğunu anlattı: Araya deprem girdi. 'Çok uzun sürer, yapılmaz' dediler. Söylentiler vardı ama çabuk verildi. Yani tamamen yalan. Biz de bu kadar hızlı beklemiyorduk. Çok büyük işler yaptılar. Beklediğimizden daha çabuk oldu. Devletin büyüklüğünü burada gördük. Deprem konutları önce verildi tabii. Ondan sonra bizimkiler verildi. İlk öncelik onlaraydı. Bizimki de hemen onlardan sonra verildi. Yan tarafımızda hemen park var. Çocukları akşamüzeri serinlikte çıkarırım. Oynarlar. Çocuklar için oyun alanı geniş. Basketbol sahası var. Her şeyi düşünmüşler. İhtiyacımız olan her şey var. Fırınımız yapıldı, kasabımız var. Otobüs geçiyor. Tamamen kullanışlı hale geldi. Hayallerimden daha güzel oldu ev. Artık kendi evin. Kiracı da değilsin, ev sahibisin. Artık sana ait.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör