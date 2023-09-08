Kirayı düşürecek formül! Orta ve dar gelirlilere özel uygulama

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'da konuta erişimle ilgili maddeler dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Hükümet, yeni yılın ilk çeyreğinde daralan konut arzını artırarak, dar gelirli vatandaşlar için yeni sosyal konut projeleri geliştirmeyi vaat ediyor. Bu konuda, kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredilerinin ilk kez konut edinimini destekleyeceği, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edileceği belirtiliyor. Bu aynı zamanda deprem bölgesindeki sosyal konutları ve İstanbul gibi konut stoku yenilenecek illerdeki dönüşüm projelerini de içeriyor.