İlk yerli ve millî tarama gemisi suya indi! Bakan Uraloğlu: Tarama ve temizlemeyi kendi gemimizle yapacağız

85 METRE BOY, 2 BİN METREKÜP KAPASİTE

UAB MAVİ VATAN'ın teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Gemimiz 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip. Özellikle körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını Bakanlığımıza ait kendi millî gemimizle gerçekleştirebileceğiz." dedi.