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Giriş Tarihi: 26.09.2026 12:09

İlk yerli ve millî tarama gemisi suya indi! Bakan Uraloğlu: Tarama ve temizlemeyi kendi gemimizle yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli dizaynla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN’ın suya indirildiğini bildirdi. Uraloğlu, 10 Nisan 2025 tarihinde ilk blok kaynağı yapılan geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacağını açıkladı.

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İlk yerli ve millî tarama gemisi suya indi! Bakan Uraloğlu: Tarama ve temizlemeyi kendi gemimizle yapacağız
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli dizaynla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN'ın suya indirildiğini bildirdi.

TÜRK TERSANELERİNDE BİR İLK

Bakan Uraloğlu, UAB MAVİ VATAN'ın inşa sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "10 Nisan 2025 tarihinde ilk blok kaynağını yaptığımız yeni tip emici deniz dibi tarama gemimiz UAB MAVİ VATAN'ı suya indirdik. Yerli dizaynımızla Türk tersanelerinde ilk kez emici özellikli tarama gemisi inşa ettik." ifadelerini kullandı.

85 METRE BOY, 2 BİN METREKÜP KAPASİTE

UAB MAVİ VATAN'ın teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Gemimiz 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip. Özellikle körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını Bakanlığımıza ait kendi millî gemimizle gerçekleştirebileceğiz." dedi.

SEYİR HALİNDEYKEN TARAMA YAPABİLECEK

Geminin tam otomasyon özelliğine dikkati çeken Uraloğlu, "UAB MAVİ VATAN, tam otomasyon özelliği sayesinde seyir halindeyken de tarama yapabilecek. Gemimizi birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alacağız." açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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İlk yerli ve millî tarama gemisi suya indi! Bakan Uraloğlu: Tarama ve temizlemeyi kendi gemimizle yapacağız
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