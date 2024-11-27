İlk yeşil borçlanma 2025’te

Yarım asır önce Devlet Sanayi İşçi ve Yatırım Bankası adıyla kurulan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ilk tahvil ihracına hazırlanıyor. Eylül 2024 sonu itibarıyla kaynak hacminin yaklaşık 105 milyar TL'ye ulaştığını belirten bankanın Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Eurobond ihracı düşünüyoruz. Henüz bir karar alınmış değil ama ihraçlar önemli ve o piyasayı kolluyoruz. O piyasada illaki 2025'te Allah izin ise bir şey yapacağız. Piyasayı kolluyoruz. Şu anda uygun zaman olduğunu düşünüyoruz. Kalkınma bankası olduğumuz ve ilk yapacağımız ihraç olduğu için ince eleyip sık dokuyoruz" dedi.Öztop, şunları söyledi: "Bu yıl bankalar, özel şirketler 27 milyar dolar kaynak getirdi Türkiye'ye. Bu olağanüstü bir rakam. Yabancı şu anda bu piyasaya geliyor, iyi fonlama imkânı sağladık. Biz burayı kolluyoruz eurobond ihracı için. Bunun teması mutlaka yeşil olacak ve tatminkar bir rakam olacak. Uygun zamanda çıkacağız, yatırım bankalarıyla konuşuyoruz."2018'deki yeniden yapılanma sürecinde bankanın büyüme rakamlarının çok hızlı geliştiğini belirten Öztop, "350 kişilik kadroyla 6 yılda büyüklüğümüzü dolar bazında yüzde 90 artırdık, kredilerde de dolar bazında yüzde 42 artışla bugüne geldik. 154 milyar lira aktif büyüklüğümüz var. Kredilerin payı da 97 milyar TL'ye ulaştı. Sorunlu kredilerin oranı da yüzde 1'in altında yüzde 0.7 olarak gerçekleşti" diye konuştu. 6 yılda yeni kredilerde hiç sorunlu kredi oluşmadığını vurgulayan Öztop, özkaynak kârlılıklarının yüzde 40 civarında olduğunu, sermaye yeterlilik oranlarının da yüzde 20.9 olduğunu ifade etti.200 milyon dolar karbon emisyonu azaltması konusunda kredileri bulunduğunu ancak ihtiyaç varken iştahın tam olarak var olduğunu söyleyemediklerini belirten Öztop, sektörlerin önünü görmek istediklerini söyleyerek savunma sanayine destek için çalıştıklarını da kaydetti. NATO'nun bu konuda kurulmuş 1 milyar dolarlık fonu ile iletişim içinde olduklarını belirten ve onlara aday şirket tanıtımları yaptıklarını söyleyen Öztop, "Amacımız işbirliği yapmak, yatırım yaptırırken iyi şirketleri bulmak istiyoruz. Onlardan da kaynak talep ediyoruz. NATO fonu yetkilileri 3 kere geldi, onları firma ve fonlarla tanıştırdık. Daha Türkiye'ne yatırım yapmadılar ama yatırım yapmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.