İlklerin fuarı SAHA Expo 2021: "8 binden fazla onaylandı"

Savunma Sanayinin ilk hibrit fuarı 10-13 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapısını ziyaretçilere açtı. Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen fuara ulusal ve uluslararası çok sayıda savunma sanayii firması katıldı. Fuarda yer alan firmaların yetkilileri ve üst düzey yöneticileri, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"8 BİN GÖRÜŞME ONAYLANDI"

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhami Keleş, fuar açılışının ardından SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu. Sanayicilerin buluştuğu ve inovatif firmaların ürettikleri ürünler ile yer aldığı bir fuar olduğunu söyleyen Keleş, B2B matching programıyla 8 binin üzerinde görüşmenin onaylandığını paylaştı.

İlhami Keleş, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TAI ve TUSAŞ genel müdürlerinin katıldığı çeşitli panellerin düzenlendiğini ve fuara çok sayıda ülkeden 76 standlı firma katılımı olduğunu aktardı.

ERMAKSAN SAVUNMA SANAYİ DİREKTÖRÜ KIYAK: "SİLAHIMIZ MUHAREBEDE KULLANIMA HAZIR"

YONCA-ONUK JV GENEL MÜDÜRÜ URAS: "YAKIN ZAMANDA SİZ DE DUYACAKSINIZ"

Savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmaların ürettikleri ürünler ile yer aldığı ve sanayicilerin buluştuğu SAHA Expo 10 Kasım'da kapılarını ziyaretçilere açtı. En yeni ürünlerinin sergilendiği SAHA EXPO 2021'deyer alan YONCA-ONUK JV'nin Genel Müdürü Fahri Yavuz Uras, SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu.

YONCA-ONUK JV tarafından geliştirilen hücum botları hakkında bilgi veren Uras, MRTP51 hücum botunun bir ülkeye ihracatının yakın zamanda açıklanacağını paylaştı.

"MMU'NUN EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ"

Saha Expo hakkında görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Ülkemizin önde gelen savunma sanayii şirketlerinin yer aldığı SAHA İstanbul tarafından düzenlenen fuarda bu yıl da yerimizi alacağız. SAHA Expo sadece havacılık ve savunma alanında ürünlerin sergileneceği bir fuardan ziyade sektöre ilişkin gelişmelerin istişare edileceği ve ülkemizin bu alanlarda geldiği son durumu dünya ile paylaşacağımız önemli bir fuar. Sektörün gelişimine katkı sağlayan Saha Expo'nun gerçekleşmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.