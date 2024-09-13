İltisak hatları ile 8 ayda 7,8 milyon ton yük taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, üretim merkezlerinin ham madde, yarı mamul ve nihai ürünlerini taşımak için fabrikalara doğrudan bağlantı sağlayan iltisak hatlarının, sanayici, üretici ve ihracatçıların rekabet gücünü artırdığına dikkati çekti.

Türkiye'nin ulusal demir yolu ağı üzerinde 439 kilometre uzunluğunda 286 iltisak hattının bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, "İltisak hatlarıyla gerçekleştirilen taşımalar tüm demir yolu yük taşımalarının yaklaşık yüzde 45'ini oluşturuyor. 2024 yılının ilk 8 ayında demir yolları ile toplamda 17 milyon 449 bin 75 ton yük taşındı. Bu 8 aylık sürede 7 milyon 842 bin 981 ton yük ise iltisak hatları ile taşındı. Bu rakamın yıl sonunda 11,5 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 2053 yılı hedefleri doğrultusunda kara yollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığı payını yüzde 57'ye düşürmeyi, demir yollarına ait yüzde 5 olan taşımacılık payını da yüzde 22'ye yükseltmeyi planladıklarının altını çizdi.

13,3 KİLOMETRELİK İLTİSAK HATTI YAPIM ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), TCDD ve TCDD Taşımacılık'ın yanı sıra sektör paydaşlarıyla da iltisak hatlarının sayısını artırmak için ortak çalışmalar yürüttüklerini bildiren Uraloğlu, toplam uzunluğu 13,3 kilometre olan Gelemen-Tekkeköy ve Yenikent-Kazan Soda'daki iltisak hatlarının yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Uraloğlu, yük taşımacılığında demir yolunun payının artırılmasının kritik öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Toplam uzunluğu 439 kilometre olan iltisak hatlarına 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda, 74,5 kilometresi TCDD tarafından 141 kilometresi AYGM tarafından olmak üzere, toplam 215,5 kilometre ilave ederek, lojistik merkezlerinin, fabrika, sanayi, OSB ve limanlara bağlantılarının sağlanması amacıyla toplam iltisak hattı uzunluğumuzu 654 kilometreye çıkartmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEMİR YOLLARI ÇEVRE DOSTU, DÜŞÜK MALİYETLİ VE GÜVENİLİR"

Türkiye'de demir yoluyla yapılan yük taşımacılığının önemine de değinen Bakan Uraloğlu, demir yollarının çevre dostu, düşük maliyetli ve güvenilir bir taşımacılık alternatifi olarak her zaman öne çıktığını vurguladı.

Uraloğlu, demir yolu taşımacılığının Türkiye'nin sanayileşme sürecindeki kritik rolüne işaret ederek, demir yolu ile yapılan taşımalarda iltisak hatlarının ürünleri ulusal demir yolu ağına ulaştırmak için önemli görev gördüğünün altını çizdi.