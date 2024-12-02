İmalat sektöründe daralma yavaşladı

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 45.8'den 48.3'e yükselerek faaliyet koşullarındaki bozulmanın mayıs ayından bu yana en hafif düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. Üretimdeki daralma da kasımda belirgin şekilde yavaşladı. İstihdamın dokuz aylık daralmanın ardından yeniden artışa geçerken, gıda sektöründe yeni iş hacmi güçlü şekilde artarak marttan bu yana en hızlı iyileşmeyi kaydetti. Girdi fiyatları enflasyonu tüm sektörlerde azalma kaydetti. Çalışan sayısını artıran sektör sayısının ikiden üçe yükselmesi, ekim ayına göre istihdam tarafında da bazı iyileşme sinyalleri olduğuna işaret etti. S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Kasım ayında Türk imalat sektörünün PMI verilerinde kayda değer iyileşme belirtileri ortaya çıktı. İstihdamın yeniden artışa geçmesi, anketin en pozitif gelişmesi olarak kaydedildi" dedi.