IMEI kaydı 1 yılda silinecek

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde olmasına karşın elektronik haberleşme şebekelerinden kesintisiz bir yıl hizmet almayan cep telefonlarının bağlantıları sona erdirilecek. IMEI numaraları havuzdan çıkaralarak kimlik bilgileri bildirim yapılana kadar "siyah listeye" alınacak. Cep telefonlarına ilişkin karar 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca hazırlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik"'te değişikliğe gidildi. Son bir yılda sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri havuzdan çıkaralarak kullanıma kapatılacak. Bu süre daha önce 7 yıl olarak uygulanıyordu.Bu uygulamayla birlikte, IOS ve Android yazılıma sahip telefonlarda IMEI kopyalayarak 20 bin lira pasaport işleme ücreti ödenmeden işleme kullanıma açılmasının da önüne geçilmiş olacak. Düzenlemeye göre, sistemde kayıtlıyken iken bir yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın haberleşme bağlantısı 24 saat içinde kesilecek. Siyah listedeki telefonun kullanılması durumunda cihaz kullanıcısının elektronik haberleşme hizmetlerinden faydalanma talebi, ilgili abone numarası bilgisiyle birlikte işletmeci tarafından derhal kuruma bildirilecek. Bildirimin ardından cihazın son kullanıcılarından birine ait abone numarasıyla kullanıldığına ilişkin yapılan kontrolün olumlu sonuçlanması halinde cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye alınacak.