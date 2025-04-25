IMF Başkanı Georgieva’dan ticaret savaşı uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ VE BÜYÜK BİR SINAV

Küresel büyümeye ilişkin tahminleri önemli ölçüde aşağı çektiklerini anımsatan Georgieva, "Ticaret politikalarındaki büyük değişimler, daha sıkı finansal koşullar ve daha yüksek piyasa oynaklığıyla birlikte belirsizliği had safhaya çıkardı." değerlendirmesinde bulundu. Georgieva, dünya ekonomisinin tükenen tamponlarıyla yeni ve büyük bir sınavla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, bunun da ülkeleri zor duruma soktuğunu kaydetti.

Belirsizliğin çok maliyetli olduğunun altını çizen Georgieva, "Ülkelerin ticari gerginlikleri olabildiğince hızlı bir şekilde, yapıcı biçimde çözmek için birlikte çalışmaları, açıklığı korumaları ve belirsizliği ortadan kaldırmaları gerekiyor. Başlıca aktörler arasında bir ticaret politikası uzlaşması hayati önem taşıyor ve onlara bunu hızlıca gerçekleştirmeleri için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

BÜYÜME ODAKLI REFORMALAR İŞARET ETTİ

Georgieva, belirsizlik ortamında şirketlerin yatırım yapmadığını, hanehalklarının da harcama yerine tasarrufa yönelmesinin zaten zayıf olan büyüme beklentilerini daha da düşürdüğünü ifade etti. Ülkelerin büyük ekonomiler arasındaki gerilimlerin çoğunu körükleyen dengesizlikleri de ele alması gerektiğini vurgulayan Georgieva, "Çin gibi bazı ülkelerin özel tüketimi artırmak için harekete geçmesi ve hizmetlere geçişi benimsemesi gerekiyor. ABD gibi diğer ülkelerin ise mali açıklarını azaltmaları gerekiyor." dedi.

Georgieva, tüm ülkelerin hem tarife hem de tarife dışı ticaret engellerini azaltması gerektiğini belirtti. Ülkelerin ekonomik ve mali istikrarı korumak için harekete geçmesi gerektiğini de söyleyen Georgieva, verimliliği artırmak için büyüme odaklı reformların önemine işaret etti.

Georgieva, ABD Hazine Bakanı Bessent'in dünkü IMF ve Dünya Bankasının temel görevlerine yeniden odaklanmaları çağrısına işaret ederek, ABD'nin sesine büyük değer verdiklerini, önlerinde kat edilmesi gereken bir yol olduğunu ve bu konuya odaklandıklarını anlattı.