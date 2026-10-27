İnan Altınbaş topu kardeşine attı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında Altınbaş ailesinden, İnan Altınbaş'ın da olduğu 15 şüpheli tutuklanmıştı. Firari olan Nusret Altınbaş ise güvenlik güçlerine teslim olmuştu. SABAH, tutuklanan Altınbaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın savunmasına ulaştı. Yüzde 41.7'si Altınbaş ailesine, yüzde 58.3'ü ise Nusret Altınbaş'a ait Aynus Holding'in bünyesinde bulunan Atlas Portföy fonlarından, eylül ayı başında patlak veren fon krizinden önce 16 milyar liralık çıkış gerçekleştirdiği belirlenmişti.

AYLIK GELİRİ 750 BİN LİRA

Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Altınbaş'ın, savcılığın tespitlerine ilişkin 3 avukatıyla birlikte yaptığı savunma ortaya çıktı. 2 çocuklu 64 yaşındaki Altınbaş kendisini aylık 750 bin lira geliri olan kuyumcu olarak tanımladı. Hakimlikteki sorgusunda emniyette ifade verdiğini ve aynen tekrar ettiğini dile getiren Altınbaş, "Fonda ne bir hesabım ne de param vardır. Atlas Portföyün sahibi kardeşim diye buradayım. Toplumun tanıdığı bir iş adamıyım. Kardeşimin kendine ait bir şirketi vardır. Şirket işleri onu ilgilendirir. Oluşan zararın giderilmesine katkı sağlamak istiyorum. Elimizden ne gelirse yapacağım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. Altınbaş'ın sözlerinden sonra 3 avukatından biri olan Umut Metin söz aldı. Metin, müvekkilinin Türkiye'nin en varlıklı 50 insanından biri olduğuna vurgu yapan avukat, "Altunbaş Holding'in sahibidir. Alnus'un sahibi Nusret Altınbaş ise kendi şirketini yönetmektedir. Bu kişi 56 yaşındadır. Bu kişi bir iş yapmıştır. Kardeşinin yaptığı işten müvekkilimi ilgilendirmez. Eğer devlet bir talepte bulunursa müvekkilim bu talebi karşılamak istemektedir" savunmasında bulundu. Fon soruşturmasında 2 milyar liralık yeni ödeme de yapıldı. A1 Capital ve Pardus tarafından gönüllü ödeme kapsamında TMSF hesaplarına toplam 2 milyar lira yatırıldı. Son ödemeyle birlikte geri ödenen toplam tutar 12 milyar 300 milyon liraya yükseldi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör