İndirim vaat edip, bindirdiler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yerel seçim sürecinde İstanbul'daki su birim fiyatı olan 4.53 TL'nin çok pahalı olduğunu öne sürerek konutlarda yüzde 50 indirim yapılacağını vadetti. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra indirim vaadini bindirime çevirdi. Kasımda her ay faturaya otomatik zam uygulaması başladı. Böylece, 5 yılda suya yüzde 837 zam yapılmış oldu. Benzer manzara başkentte de yaşandı. Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana 5 lira olan 1 metreküp suyun fiyatı 50.92 TL'ye yükseldi. 6 yılda suya yüzde 1.018 zam yapıldı. Son 6 yılda İzmir'de de su fiyatı yüzde 800 zamlanarak, 0-4 metreküp tüketimde 32.31 liraya çıktı.

İSTANBUL: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Ocak 2019'da 4.53 kuruş olan su birim fiyatlarının çok pahalı olduğunu belirterek, İstanbullu'ya suyu ucuza kullandırma vaadinde bulundu. İmamoğlu, konutlarda ilk 10 metreküpte yüzde 50, ikinci 10 metreküp kullanımda yüzde 40 indirim uygulanacağını söyledi. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ise indirim vaatlerini unuttu. Son 5 yılda su birim fiyatlarına yüzde 837 zam yaptı. Kasım ayı İSKİ Genel Kurulu'nda alınan kararla da ocak ayından geçerli olmak üzere her ay TEFE-TÜFE/2 oranında otomatik zam yapılmasına karar verildi. 2019'da 4.53 TL olan su birim fiyatı Aralık 2024 itibarıyla en düşük kullanım miktarı olan olan 0-15 metreküpte KDV hariç 37.92 TL'ye 31 metreküp ve üzeri kullanımlarda ise KDV hariç 83.55 TL'ye çıktı.

ANKARA: Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana 5 TL olan 1 metreküp suyun fiyatı da şu an 50.92 TL'ye yükseldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olduğu dönemde, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" diyen Yavaş da başkan olduktan sonra zamma sarıldı.

İZMİR: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi de su fiyatını son 6 yılda 8 kat artırdı. Ocak 2019'da İzmir'de konutlarda 0-20 metreküp tüketimlerde suyun ton fiyatı 4 lira 81 kuruş iken, bu rakam 1 Ocak 2025'te devreye giren son zamla birlikte 0-4 metreküp tüketimlerde 32 lira 31 kuruş olarak gerçekleşti. İzmir son zamlardan sonra Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan büyükşehirler arasında ön sıradaki yerini almış oldu.

BALIKESİR: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da indirim sözü vermesine rağmen su faturalarına yaptığı yüzde 58.9'luk zam yaptı. 4 kişilik bir haneye zamdan önce ortalama 300 TL gelen su faturaları, yaklaşık 550 TL'ye yükseldi. Yüksek su faturalarından şikayetçi olan binlerce vatandaştan BASKİ Genel Müdürlüğü'ne şikayet yağıyor.