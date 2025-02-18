İngiliz bankadan 500 bin dolarlık Bitcoin tahmini

Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dördüncü çeyrek verilerini değerlendirerek "Bu veriler Bitcoin'in geleceği açısından çok cesaret verici" dedi. Banka analisti Bitcoin fiyatlarının 4 yıl içinde 500 bin dolara kadar yükselebileceğini ifade etti.

FONLARIN BİTCOİN SATIN ALMAYA BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ

Kendrick, Bitcoin yatırımlarına hedge fonlarının bir kez daha ağırlık verdiğini açıklayarak banka alımlarının da güçlü seyrettiğini anlattı. Kendrick, Abu Dabi'nin egemen varlık fonunun, BlackRock iShares Bitcoin Trust borsa yatırım fonunda 4.700 Bitcoin eşdeğeri pozisyon bildirdiğini ifade ederek, "Bu şimdilik küçük bir miktar olsa da, zaman içinde büyümesini ve diğer egemen fonların da Bitcoin satın almaya başlamasını bekliyoruz." yorumunda bulundu.

500 BİN DOLARA ULAŞACAK

Standard Chartered analisti tüm bu beklentilerin ortasında ABD Başkanı Donald Trump'ın 2029 yılında görev süresi dolmadan önce Bitcoin'in 500.000 dolara ulaşacağını öngördü.