İngiliz basınından övgü dolu sözler! THY’nin küresel büyüme sırrı The Times’ın dikkatini çekti

Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki yükselişi İngiltere basınının gündemine taşındı. The Times, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ile Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği röportajı yayımlarken, şirketin büyüme stratejisi, filo yatırımları ve yeni uçuş hedeflerine ilişkin ayrıntılara yer verdi.
THY, NASIL BRITISH AIRWAYS'İ İKİYE KATLADI?
The Times'ın "Türk Hava Yolları, British Airways'ten iki kat daha fazla yolcuyu nasıl taşıdı?" başlığıyla yayımladığı haberde, THY'nin Avrupa'nın en hızlı büyüyen hava yollarından biri haline geldiği belirtildi.
Haberde THY'nin geçen yıl 92 milyondan fazla yolcu taşıdığı, British Airways'in ise aynı dönemde yaklaşık 46 milyon yolcuya hizmet verdiği vurgulandı.
THY'nin 559 uçaklık filosuyla British Airways'in filosunun yaklaşık iki katı büyüklüğüne ulaştığı da kaydedildi.
HEDEF 850 UÇAK VE 50 MİLYAR DOLAR GELİR
THY'nin gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen haberde, şirketin önümüzdeki 10 yılda liste fiyatları üzerinden yaklaşık 50 milyar dolarlık yeni uçak yatırımı planladığı aktarıldı.
Şirketin filosunu yaklaşık 850 uçağa çıkarmayı, yıllık gelirini 50 milyar doların üzerine taşımayı ve 350 uluslararası destinasyona ulaşmayı hedeflediği belirtildi.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, şirketin büyüme yolculuğunda filo, uçuş ağı ve yolcu deneyimine yönelik yatırımların önemine işaret etti.
İSTANBUL'UN COĞRAFİ KONUMU THY'YE AVANTAJ SAĞLIYOR
The Times'ın haberinde Türkiye'nin coğrafi konumunun THY'nin büyümesindeki en önemli avantajlardan biri olduğu vurgulandı.
İstanbul'un Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumunun THY'ye geniş bir transfer pazarı sunduğu ifade edildi.
Türkiye'nin yılda yaklaşık 60 milyon ziyaretçi ağırlamasının da THY için güçlü ve doğrudan yolcu talebi oluşturduğu aktarıldı.
Haberde, THY'nin Avrupa'dan doğuya seyahat eden yolculara ortalama bir Avrupa şehrinden 18 bin farklı uçuş seçeneği sunabildiğine dikkat çekildi. Şirketin geniş uçuş ağının küresel rekabette önemli bir avantaj sağladığı belirtildi.
İNGİLTERE'DE LONDON CITY HEDEFİ
THY'nin İngiltere pazarındaki büyüme planları da The Times'ın haberinde yer aldı.
Prof. Dr. Murat Şeker, İngiltere'nin THY açısından önemli bir pazar olduğunu belirterek, mevcut Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Birmingham ve Edinburgh operasyonlarına ek olarak London City Airport'a da uçuş başlatmayı hedeflediklerini anlattı.
Böylece THY'nin İngiltere'deki uçuş ağının daha da genişletilmesi planlanıyor.
AVUSTRALYA'YA AKTARMASIZ UÇUŞ PLANI
The Times, THY'nin Avustralya planlarını da haberinde öne çıkardı.
Yeni nesil uzun menzilli Airbus A350 uçaklarının filoya katılmasıyla İstanbul'dan Sidney ve Melbourne başta olmak üzere Avustralya'nın büyük şehirlerine aktarmasız uçuşların başlatılmasının hedeflendiği belirtildi.
YOLCU DENEYİMİNDE YENİ YATIRIMLAR
THY'nin yolcu deneyimine yönelik yatırımları da haberde geniş yer buldu.
Yeni "crystal business class" süitleriyle yolculara daha fazla mahremiyet sunulmasının planlandığı aktarılırken, ekonomi ile business class arasında konumlandırılacak "premium economy" kabininin de 2028'de yeni A350 uçaklarıyla hizmete girmesinin planlandığı belirtildi.
THY'nin transit yolculara İstanbul'u keşfetme imkanı sağlayan konaklama hizmetleri, uçak içi eğlence ve ikram alanındaki yatırımları ile küresel sponsorluk stratejisi de haberde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
İSTANBUL'UN KÜRESEL HAVACILIKTAKİ AĞIRLIĞI ARTIYOR
The Times'ın değerlendirmesinde THY'nin son yıllarda ulaştığı küresel ölçeğin İstanbul'un dünya havacılığındaki yükselen konumuyla birlikte ele alındığı görüldü.
Şirketin filo, uçuş ağı ve yolcu deneyimine yönelik yatırımlarla büyümesini sürdürmeyi hedeflediği belirtilirken, İstanbul'un kıtalar arasındaki stratejik konumunun THY'nin küresel büyüme stratejisindeki rolünün devam edeceği vurgulandı.