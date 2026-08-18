İngiliz basınından övgü dolu sözler! THY’nin küresel büyüme sırrı The Times’ın dikkatini çekti

İSTANBUL'UN COĞRAFİ KONUMU THY'YE AVANTAJ SAĞLIYOR

The Times'ın haberinde Türkiye'nin coğrafi konumunun THY'nin büyümesindeki en önemli avantajlardan biri olduğu vurgulandı.

İstanbul'un Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumunun THY'ye geniş bir transfer pazarı sunduğu ifade edildi.

Türkiye'nin yılda yaklaşık 60 milyon ziyaretçi ağırlamasının da THY için güçlü ve doğrudan yolcu talebi oluşturduğu aktarıldı.

Haberde, THY'nin Avrupa'dan doğuya seyahat eden yolculara ortalama bir Avrupa şehrinden 18 bin farklı uçuş seçeneği sunabildiğine dikkat çekildi. Şirketin geniş uçuş ağının küresel rekabette önemli bir avantaj sağladığı belirtildi.