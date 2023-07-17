İngiltere ve Türkiye arasında yeni anlaşma! Ticaret hacmi daha da güçlenecek

Birleşik Krallık ve Türkiye, modernize edilmiş yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama niyetini açıkladı. Buna göre, iki ülke arasında geçen yıl 23,5 milyar Sterlin'e ulaşan ticaret hacminin daha da güçlenmesi hedefleniyor.