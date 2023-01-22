İngiltere’de 5 bin ameliyat ertelendi

İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü zorlaştırıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) İcra Kurulu Başkanı Amanda Pritchard, devam eden grevlerin sağlık sistemine etkisiyle ilgili "Açıkça bir etkisi var. Bence bu bariz" diyerek, tüm tarafların çözüme ulaşmaya çalışmak istediğini belirtti.Pritchard, hemşirelerin iki günlük grevi nedeniyle bu hafta 5 bini ameliyat ve tedavi olmak üzere, 27 bin 800 rezervasyonun yeniden planlandığı belirtti. Ambulans çalışanlarını temsil eden Unite isimli sendika, üyeleri 23 Ocak'ta iş bırakmaya hazırlanırken, 6 Şubat'ta ambulans çalışanları hemşirelerin eylemine eşlik edecek.