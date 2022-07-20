İngiltere’de enflasyon rekor kırdı: Memur maaşları için yapılan zam tartışma yarattı

İngiltere'de Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 9,4 oranında artarak 40 yılın rekorunu kırarken, memur maaşları için yapılan zam oranı tartışma yarattı. Kamu çalışanlarına verilen zam oranı enflasyonun oldukça altında kaldı.
MEMUR ZAMMI ENFLASYONUN ÇOK GERİSİNDE KALDI
Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, kamu sektörü çalışanlarının ücretlerinde sağlanan artışın enflasyona etki etmeyeceğini belirtirken, enflasyon ile mücadelenin "ahlaki bir zorunluluk" olduğunu ifade etti.
ENFLASYON YİNE REKOR KIRDI
İngiltere'de enflasyon verilerin tutulmaya başlandığı 1982 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.
Haziran ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 arttı. Ekonomistler ise Mayıs ayında yüzde 9,1 olan yıllık enflasyonun Haziran ayında yüzde 9,3'e yükselmesini bekliyorlardı.
Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre akaryakıt fiyatları Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarken, gıda fiyatlarında artış yüzde 10 oldu. Yapılan açıklamalara göre, İngiltere ve Galler'de polislerin ücretlerine yüzde 5 artış yapıldı.
Britanya Ulusal Sağlık Hizmetleri bünyesindeki 1 milyondan fazla sağlık çalışanının ücretleri ise yüzde 4,5 ile 9,3 arasında artırıldı.
NHS'nin verdiği bilgeye göre doktor ve dişçilerin ücretlerine yüzde 4,5 artış yapılırken hemşireler ve paramediklerle ise en az 1.400 GBP ücret artışı sağlandı. Bu en düşük ücretli hemşire, paramedik ve hasta bakıcıların ücretlerinde yüzde 9,3 artış anlamına geliyor.
Londra dışında göreve yeni başlayacak öğretmenlerin başlangıç ücretlerine yüzde 8,9 artış yapılırken, geri kalan öğretmenlerin ücretlerinde artış yüzde 5-8 arasında belirlendi.
Yargı sisteminde, adliyelerde çalışanların ücretmlerinde yüzde 3 artış yapılırken, hapishane çalışanlarının üretlerine en az yüzde 4 artış yapıldı.
İngiliz ordusu mensuplarının ve çalışanlarının taban ücretlerinde ise yüzde 3,5 artış gerçekleştirildi.
İNGİLTERE'DE EKONOMİK ŞOKLARA SİYASİ KRİZ EKLENDİ
İngiltere'de kabinede yaşanan peş peşe istifa depremlerinin ardından Başbakan Boris Johnson da istifa etti.
Başbakan Johnson'a, kabinesindeki 5 bakan ve 50'nin üzerindeki bakan yardımcısı ve hükümet görevlisinin istifası sonrası "parti kontrolünü kaybettiği" için görevi bırakma çağrısı yapılıyordu.
Süreci başlatan Johnson'a yakın iki bakanın istifası oldu. Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, Salı akşamı eş zamanlı istifa mektupları ile kabinedeki görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.