İngiltere’de enflasyon rekor kırdı: Memur maaşları için yapılan zam tartışma yarattı

NHS'nin verdiği bilgeye göre doktor ve dişçilerin ücretlerine yüzde 4,5 artış yapılırken hemşireler ve paramediklerle ise en az 1.400 GBP ücret artışı sağlandı. Bu en düşük ücretli hemşire, paramedik ve hasta bakıcıların ücretlerinde yüzde 9,3 artış anlamına geliyor.

Londra dışında göreve yeni başlayacak öğretmenlerin başlangıç ücretlerine yüzde 8,9 artış yapılırken, geri kalan öğretmenlerin ücretlerinde artış yüzde 5-8 arasında belirlendi.