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Giriş Tarihi: 24.10.2026

İngiltere’den vatandaşlarına ‘3 günlük stok yapın’ çağrısı

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İngiltere’den vatandaşlarına ‘3 günlük stok yapın’ çağrısı
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İngiltere hükümeti, aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı vatandaşlara en az 3 gün yetecek kadar gıda ve su stoku yapmaları tavsiyesinde bulundu. İngiltere hükümetinin başlattığı "Be Ready-Hazırlıklı Ol" kampanyası kapsamında, hanelerin doğal afetler, siber saldırılar ve kritik altyapıda yaşanabilecek kesintilere karşı hazırlıklı olması amaçlanıyor. Kampanya kapsamında vatandaşlara, kişi başına günlük 3 litre olmak üzere 3 gün için toplam 9 litre içme suyu, bozulmayan gıda ürünleri, ilk yardım malzemeleri, bulundurmaları tavsiye edildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İNGİLTERE
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İngiltere’den vatandaşlarına ‘3 günlük stok yapın’ çağrısı
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