İngiltere’den vatandaşlarına ‘3 günlük stok yapın’ çağrısı

İngiltere
hükümeti, aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı vatandaşlara en az 3 gün yetecek kadar gıda ve su stoku yapmaları tavsiyesinde bulundu. İngiltere hükümetinin başlattığı "Be Ready-Hazırlıklı Ol" kampanyası kapsamında, hanelerin doğal afetler, siber saldırılar ve kritik altyapıda yaşanabilecek kesintilere karşı hazırlıklı olması amaçlanıyor. Kampanya kapsamında vatandaşlara, kişi başına günlük 3 litre olmak üzere 3 gün için toplam 9 litre içme suyu, bozulmayan gıda ürünleri, ilk yardım malzemeleri, bulundurmaları tavsiye edildi.
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Mete Efendioğlu - Editör