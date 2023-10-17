İnşa ve ihya bütçesi

Türkiye, 2024'e refahı ve halka hizmeti esas alan, öğrenciden emekliye, reel sektörden çiftçiye tüm kesimi koruyan 11 trilyon 89 milyar trilyon liralık bütçeyle giriyor. Bütçede aslan payını 1 trilyon 90 milyar lira ile eğitim alırken, yatırımlara 1.6 trilyon lira, reel sektöre 376.5 milyar lira, deprem için 1 trilyon lira, ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık primi için 100.5 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlı ve engelli vatandaşlar için 120 milyar lira ayrıldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi bilgilendirme toplantısında, "2024 bütçesi Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda ilk bütçemizdir. Teklif, dirençli şehirler, dirençli ekonomi ve dirençli toplum öncelikleri gözetilerek hazırlandı. Bütçe her alanda inşa, ihya ve Türkiye'nin büyümesini önceleyen kalemleri içeriyor" dedi. Yılmaz, temel önceliklerin refahı artırma, depremde yıkılan şehirlerin ayağa kaldırılması, mali disiplini esas alan makro finansal ve fiyat istikrarın sağlanması, yatırım, istihdam, üretim, ihracatı destelemek olduğunu söyledi. Yılmaz, hayat pahalılığı sorunun üstesinden geleceklerini söyledi. Bütçenin de bağlanarak Meclis'e gönderildiği toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.Toplamda kamunun gelecek yatırım ödeneği 1 trilyon 592 milyar liraya çıkarıldı. Bütçenin yüzde 14.4'ü yatırımlara aktarılacak. Bütçede tarım destekleri 384 milyar liraya çıkarken, reel sektöre gelecek yıl toplam 376.5 milyar milyarlık destek sağlanacak. Vatandaşın daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için 2024 yılı bütçesinde yaklaşık 509 milyar lira kaynak öngörüldü.Ödeme gücü olmayana sağlık prim desteği 100.565 yaş üstü ve yakınlarına aylık 64.1Engellilere evde bakım desteği 56.2Aile destek programı 32.0Sosyal konut finansman desteği 16.0Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri 12.5Elektrik tüketim desteği 8.6Engelli eğitim taşıma gideri 6.4BU yılın sonu itibarıyla istihdam artışının yaklaşık 900 bin kişi, işsizlik oranının yüzde 10.1 olması beklenirken, gelecek yıl da bu oranın yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gelecek yıl için 910 bin yeni istihdam hedefleniyor.2022 yılı ocak ayı itibarıyla asgari ücret vergi dışı tutuldu. Bu kapsamda 2024 yılında 595.1 milyar lira vergi istisnası öngörülüyor. Bu yılın tamamında ekonomik büyümenin yüzde 4.4 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, gelecek yıl için büyüme hedefi yüzde 4 oldu.Bütçedeaslan payını 1 trilyon 615.2 milyar lira ile eğitim aldı. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ayrılan toplam kaynak 1 trilyon 650 milyar liraya ulaştı.