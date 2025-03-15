İnşaat devi lastik üretimine başlıyor

Gayrimenkul ve inşaat sektörünün köklü gruplarından Mesa Holding, sanayi ve tarım sektöründe hayata geçirdiği yeni yatırımlarla büyümesini farklı alanlara taşıyor. Holdingin en büyük açılımlarından biri de toplamda 300 milyon dolara mal olacak lastik fabrikası yatırımı oldu. Fabrikanın bu ayın sonunda üretime başlayacağını müjdeleyen duayen iş insanı Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, "Ben mimarım, asıl işim gayrimenkul ama sanayicilik de beni heyecanlandırıyor. Hafta sonları gidip fabrikayı görüyorum. Öte yandan benim büyük önem verdiğim tarım sektöründe de iddialı yatırımlarla büyüyeceğiz" şeklinde konuştu.

4.500 KİŞİYE İŞ KAPISI

Holding iştiraklerinden Mesalas bünyesinde, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 90 bin metrekarelik arazi üzerinde kurulan lastik fabrikasında, başta savunma sanayi olmak üzere, forklift, iş makineleri, tarım araçları lastikleri üretilecek. Zamanla zenginleştirilecek üretimin önemli bir kısmı ihracata yönlendirilecek. Günde 30 ton planlanan kapasitenin 100 tona çıkarılması hedefleniyor. İlk etapta 500, ilerleyen süreçte ise 4.500 kişiye istihdam sağlayacağını söyleyen Boysanoğlu, "Toplamda 300 milyon dolara mal olacak bu yatırım, yıllık 3 milyar TL ile önümüzdeki yıllarda ciromuza önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK SORUN ARSA

Yeni sektörlere yaptığı yatırımların heyecanını yaşasa da Boysanoğlu'nun odağında ise yine inşaat sektörü var. Sektörün içinde bulunduğu durgunluğun bir numaralı sebebinin arsa değeri olduğunu söyleyen iş insanı, "Bugüne kadar pek çok ülkede konut yaptık. Maliyetler içinde arsa payının yüzde 20'yi aştığını hiç görmedim. Bizde ise bu oran yüzde 50'lerde, hatta bazı lokasyonlarda yüzde 70'e kadar çıkıyor. Dönüşümün önündeki en büyük engel de bu. Bu yüzden kamunun bu sorunu çözme konusunda güçlü irade göstermesi gerekiyor" diye konuştu. Boysanoğlu, şunları kaydetti: "Mülk sahipleri metrekareleri kadar konut istiyor. Onun üstüne çıkılmaması gerekiyor. Etiler Karanfilköy'de Kent Etiler adıyla 1.300 konutluk dönüşüm yapıyoruz. Hak sahiplerine metrekaresi kadar yer verdik." Emlak Konut GYO'nun başlattığı Kazançlı Yatırım Kampanyası'na da değinen Boysanoğlu, "Bu kampanya sektöre bir miktar hareket getirdi. Ülkemizde konut hâlâ ciddi bir yatırım aracı, bu yüzden de inşaat yükselen sektör" dedi.

13 AKTİF ŞANTİYESİ VAR

Mesa Holding bünyesinde 7 farklı sektörde toplamda 10 şirket bulunuyor. Bugüne kadar 135 binden fazla konut ürettikleri bilgisini veren Boysanoğlu, "Bizden fazla konut yapan tek kurum TOKİ. 5'i Türkiye'de, 8'i yurt dışında olmak üzere toplam 13 aktif şantiyemiz bulunuyor. Holding olarak 2024'ü 15 milyar TL ciro ile kapattık. 2025'te faaliyetlerine hız kazandıracağımız Mesalas ve Mesa Farmtech gibi yatırımlarımızla 21 milyar TL ciro hedefliyoruz" dedi.

4 YENİ PROJEYE BAŞLAYACAK

Mesa'nın yurt içi projelerinde 2024'te 170 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını söyleyen Boysanoğlu, "Bu yıl 140 milyon dolar yatırım planlıyoruz. İlave olarak 350 milyon dolar yatırım değerine sahip Ömerli, Göktürk, Resneli ve Kemerburgaz olmak üzere 4 yeni projeye başlamayı hedefliyoruz" dedi.



MÜTEAHHİTLERİMİZ SURİYE'Yİ UÇURUR

Türk firmaları için Suriye'nin önemine işaret eden Boysanoğlu, şunları kaydetti: "Bizim sektörün kesinlikle bu pazara girmesi gerekiyor. Ancak şu anda önemli belirsizlikler var. Parayı kim verecek önemli olan o. Müteahhitlerimiz yoksa çok yetkin. Türk müteahhitler Suriye'yi uçurur."



TARIMLA YAKINDAN İLGİLENİYORUM

Mesa Holding'in yatırım yaptığı bir diğer alan da tarım oldu. Mesa Farmtech bünyesinde, Afyonkarahisar Sandıklı'da topraksız bitkisel üretim için sera yatırımları yapan holding, toplam 40 bin metrekare kapalı alanda yaklaşık 5 milyon dolara mal olan sera kurdu. Bu yıl da bu alanda faaliyetlerine devam devam edeceklerini söyleyen Boysanoğlu, "Ağırlıkla yurt dışı pazarları hedefliyoruz. Yılda 2.200 ton Siranzo cinsi domates üretimi ile 2 milyon dolar ciro elde etmeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımız tamamlandığında sektörde söz sahibi olacağız. İnsanın yaşı geçtikçe toprak merakı artıyor. Ben özellikle tarımla yakından ilgileniyorum" dedi.