Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İnşaat maliyet endeksi açıklandı
Giriş Tarihi: 10.7.2024 11:02 Son Güncelleme: 10.7.2024 11:04

İnşaat maliyet endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre inşaat maliyet endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,11, yıllık bazda yüzde 72,78 artış gösterdi.

AA
İnşaat maliyet endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,78 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,25, işçilik endeksi yüzde 0,84 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 58,75, işçilik endeksi de yüzde 108,93 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 1,36, yıllık bazda yüzde 71,51 yükseliş gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 1,69, işçilik endeksinde de yüzde 0,75 artış görüldü. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 56,8, işçilik endeksi de yüzde 108,25 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda 0,3, yıllık bazda 77,1 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 0,08 azalırken, işçilik endeksinde yüzde 1,17 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 65,09, işçilik endeksinde yüzde 111,44 yükseliş görüldü.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaat maliyet endeksi açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA