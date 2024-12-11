İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, İnşaat maliyet endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,48, yıllık bazda yüzde 37,94 artış gösterdi.

Endeks, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,73, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 30,67, işçilik endeksi de yüzde 55,62 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 1,33, yıllık bazda yüzde 39,06 yükseliş gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,52, işçilik endeksi yüzde 0,96 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 32,29, işçilik endeksi de yüzde 54,69 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda 1,96, yıllık bazda 34,43 artış kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,38, işçilik endeksinde yüzde 1,04 yükseliş görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 25,85, işçilik endeksinde yüzde 59,04 artış kayıtlara geçti.