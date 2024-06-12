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Giriş Tarihi: 12.6.2024 11:23

İnşaat maliyet endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyetinin nisan ayında aylık yüzde 2,12, yıllık yüzde 71,80 arttığını açıkladı.

DHA
İnşaat maliyet endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti 2024 Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 2,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,71, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,21, işçilik endeksi yüzde 109,73 arttı. Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,50 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 2,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,18 arttı.

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İnşaat maliyet endeksi verileri açıklandı
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