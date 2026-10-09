İnşaat maliyetlerinde dikkat çeken tablo: Bina dışı yapılarda artış yüzde 31,68

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre endeks, Ağustos 2026'da bir önceki aya göre yüzde 2,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,59 arttı. Malzeme ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş, bina inşaatları ile bina dışı yapıların maliyetlerine de yansıdı.