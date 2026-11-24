Kullanım amacına göre incelendiğinde, en yüksek yüzölçüm payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalara ait oldu. Bu kategorideki binaların yüzölçümü 39,3 milyon metrekareye ulaşırken toplam içindeki payı yüzde 68,3 olarak kaydedildi. Sanayi binaları ve depolar ise 5,1 milyon metrekareyle ikinci sırada yer aldı.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNDE DAİRE SAYISI YÜZDE 21,1 ARTTI

Yapı kullanma izin belgesi verilen binalarda da yıllık bazda artış görüldü. 2026'nın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 16,9, daire sayısı yüzde 21,1 ve toplam yüzölçüm yüzde 11 arttı.

Bu kapsamda verilen belgelerde toplam yüzölçümün yüzde 78,5'i belediyeler, yüzde 21,5'i ise diğer yetkili idareler tarafından karşılandı.

Kullanım amacına göre en yüksek yüzölçüm payı yine iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalarda görüldü. Bu binaların yüzölçümü 25,8 milyon metrekare, toplam içindeki payı ise yüzde 71,2 oldu. Sanayi binaları ve depolar 3,4 milyon metrekareyle ikinci sırada yer aldı.