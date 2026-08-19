İnsanlık tarihini değiştiren keşif! Mitlerin kökeni Karahantepe’de ortaya çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul'u kabul etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal da katıldı.

Prof. Dr. Karul, toplantıda Karahantepe ve Sayburç'ta yürütülen çalışmalar, elde edilen yeni bulgular ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin sunum yaptı. Geleceğe Miras ve Taş Tepeler projeleri kapsamında sürdürülen bilimsel çalışmalar ile Sayburç için hazırlanan müze planları bütüncül olarak ele alındı.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, "İnsanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinin gerçekleştiği Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.