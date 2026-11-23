Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi uygulamalarında kullanılacak insansı robotların geliştirilmesi amacıyla yeni destek programını başvuruya açtı. "Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı" kapsamında firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sağlanacak. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılabilecek.
BAKAN KACIR DESTEK ÇAĞRISINI DUYURDU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda çağrının hedeflerini ve destek miktarını açıkladı.
Sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirten Kacır, robot teknolojilerinde Türkiye'nin yetkinliğinin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde yetkinliğimizin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle 'Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'nı başvurulara açtık. Ülkemizin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirecek ve rekabet gücümüzü artıracak bu kritik çağrı ile firmalarımıza proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sunacağız. Destek çağrımızın teknoloji ve Ar-Ge ekosistemimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK
"Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı"na başvurular 31 Aralık tarihine kadar kabul edilecek. Destek programından yararlanmak isteyen firmalar, başvurularını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.