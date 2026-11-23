Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde yetkinliğimizin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle 'Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'nı başvurulara açtık. Ülkemizin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirecek ve rekabet gücümüzü artıracak bu kritik çağrı ile firmalarımıza proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sunacağız. Destek çağrımızın teknoloji ve Ar-Ge ekosistemimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK

"Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı"na başvurular 31 Aralık tarihine kadar kabul edilecek. Destek programından yararlanmak isteyen firmalar, başvurularını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör