İnsansız helikopter için büyük imza

Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopteri ALPİN ile adını duyuran Titra Teknoloji'yi bünyesine katarak savunma sanayine giriş yapan Pasifik Teknoloji, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile insansız helikopter tedariğine ilişkin sözleşme imzaladı. Pasifik Teknoloji Genel Müdürü M. Selman Dönmez "ALPİN İnsansız Helikopter için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığımız sözleşme kapsamında Alpin-2 platformumuzun satışı gerçekleşti, yerli milli savunma sanayi teknolojilerine olan katkımız daha da güçlendi. Muhtelif adetlerde teslimatlarımızı 2025 yılı içerisinde yapıyor olacağız. Hedefimiz ülkemizin katma değerli ihracat gelirlerini artırmak" dedi.