İnsansız helikoptere 10 ülkeden talep

İnsansız helikopter ALPİN ile adını duyuran Titra Teknoloji'nin yüzde 51'ini 478 milyon liraya satın alan Pasifik Grup, yeni modellerle geliyor. ALPİN-2 İnsansız Helikopterde ikinci versiyonu tanıtan firmanın ileriki jenerasyonlarında yük taşıma dışında mühimmat da olacak. TSK'da şu anda iki adet kullanılan helikopterlere yurtdışından da talep yoğun. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, "ALPİN-2'nin tasarımı tamamlandı, üretimi yapılıyor. Konu ile ilgili savunma sanayi başkanlığıyla görüşme ve sözleşmeler yürütülüyor. Bir taraftan da dost müttefik ülkelerin pazarlarına yönelik çalışmalar yapılıyor. Nijerya, Azerbaycan, Kazakistan, Suudi Arabistan gibi farklı 10 ülkeden talep var" diye konuştu.Gelecek 3 yılda 3 milyar TL tutarında yatırım yapmayı hedeflediklerini belirten Fatih Erdoğan, şu anda inşaat ağırlıklı olan bilançoyu farklılastıracaklarını belirtti ve ekledi: "Hasılatın yüzde 50'den fazlasının ihracat gelirlerinden oluşmasını hedefliyoruz." Erdoğan, ayrıca sivil amaçlı kullanım için de şu değerlendirmede bulundu: "ALPİN ilginç bir şekilde hem bir savunma teknolojisi aracı hem de kargo aracı. İnsansız helikopterle kargo yapıyorsunuz. Lojistik tarafıyla buluşan bir tarafı da var. Zaten gelecek dönemlerde sivil lojistik kullanımının da çok hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Bu ürünü geliştirerek aynı zamanda bir lojistik teknolojisi de geliştirmiş oluyoruz."TEKNOLOJİ Genel Müdürü Selman Dönmez ise Roketsan'la METE füzesinin DUMRUL'a entegrasyonu ile ilgili sözleşme imzaladıklarını belirtti. Dönmez, "Bu versiyonu insansız bir helikopterin ilk örneklerinden biri olmuş olacak. Sonradan beraberinde ilerleyen süreçte ihtiyaca bağlı olarak ALPİN helikopterimizin silahlandırılmasına yönelik çalışmalarımız olacak. Aşağı bomba bırakmada verim anlamında çok verimli silahlar değil. Daha çok roket, güdümlü füzeler şeklinde, DUMRUL da geliştirilen lazer güdümlü bir füze" dedi.