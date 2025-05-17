İnsansız kara aracı BARKAN seri üretime geçiyor

SÜRÜDEKİ DİĞER SİSTEMLERLE SON DERECE UYUMLU ÇALIŞABİLECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, yılların yazılım ve otonomi tecrübesini BARKAN'a aktardıklarını bildirdi.

Daha ilk günden ellerindeki yetkinlik setinin BARKAN'ı çok iddialı hale getireceğini öngördüklerini belirten Nacar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sürece özellikle SSB ve Kara Kuvvetleri Komutanlığımız çok sahip çıkarak, BARKAN'ın gelişim sürecini destekledi. Paydaş firmalarımız da son derece uyumlu çalıştı. BARKAN, tek başına görev yaparken çok başarılı ancak sürü halinde görev yaparken de sürüdeki diğer insansız hava, kara sistemleriyle son derece uyumlu çalışacak şekilde geliştirildi. BARKAN'ın gelişimine sağlanan her katkı, aslında sürü kabiliyetine de sağlanmış demektir."

HAVELSAN Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz da BARKAN ile ilgili çalışmaların sadece insansız kara aracı geliştirme yaklaşımı olarak ele alınmadığını, ilk günden beri sürü kabiliyetini öne çıkardıklarını aktararak, "Bu yoğun, yorucu ve ülkemize hizmet etme aşkıyla dolu yolculuğun sonunda BARKAN'a duyulan güvenin seri üretim kararıyla taçlandırılmış olması, ekibimiz için büyük bir motivasyon oldu." ifadesini kullandı.

HAVELSAN Ürün Geliştirme ve ELD Direktörü Veysel Ataoğlu da BARKAN'ın geliştirme süreçlerinde en değerli unsurun, sahada güvenlik güçleriyle omuz omuza çalışmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ekip arkadaşlarıma, sahada birlikte çalıştığımız güvenlik güçlerimize, gelişime dair her süreci titizlikle takip eden SSB personeline ve altyüklenici firmalarımızın personeline teşekkür ederim. Bu başarı aynı zamanda onların başarısıdır."