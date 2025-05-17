İnsansız kara aracı BARKAN seri üretime geçiyor

HAVELSAN'ın 2023'te envantere giren orta sınıf birinci seviye insansız otonom kara aracı BARKAN'ın Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) kararıyla seri üretimi yapılacak. HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, BARKAN'ın 2023'ten itibaren sahadaki kullanımlarıyla ortaya çıkan geri bildirimler sonucunda harekat kabiliyeti artırıldı. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "BARKAN, tek başına görev yaparken çok başarılı ancak sürü halinde görev yaparken de sürüdeki diğer insansız hava, kara sistemleriyle son derece uyumlu çalışacak şekilde geliştirildi" dedi. Birçok faydalı yük entegrasyonu yapılan BARKAN, gerçek operasyon bölgelerinde de tüm faaliyetlerde başarılı sonuçlar elde etti. HAVELSAN, seri üretim talebine hızlı cevap verebilmek için ekosistemine yeni ve yetkin altyüklenici firmaları da dahil etti. Platform geliştirme süreçlerini ekosistemindeki altyüklenici firmalarla yürüten HAVELSAN, en yetkin olduğu yazılım geliştirme süreçlerini de projedeki uzman mühendisleriyle gerçekleştiriyor.