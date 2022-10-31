Instagram çöktü! iPhone ve android kullanıcıları şaşkın... Resmi açıklama geldi

Sosyal medya kullanıcıları Instagram uygulamasında yaşanan hata nedeniyle bir süredir tepkilerini iletiyor. Daha önce kendi kendine kapanma hatası yaşanan Instagram şimdi de 'Hesabınız askıya alındı' uyarısı nedeniyle kullanıcılarını üzdü.
Instagram kullanıcıları konuyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Birçok kişinin sorunu ise aynı; Instagram'ın iPhone telefonlarda 1 dakika sonra kapandığı söyleniyor. Öte yandan bazı kullanıcıların ise hesaplarının askıya alındığı ifade ediliyor.
INSTAGRAM RESMİ AÇIKLAMADA BULUNDU
Whatsapp ve Facebook gibi Instagram'ın da Meta şirketine bağlı olduğu biliniyor. Instagram tarafından bu konuda bir açıklama da geldi.
"İNCELİYORUZ, RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLİYORUZ"
Instagram'ın uygulamada yaşanan aksaklıklar ile ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde ""Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."
We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022
Milyonlarca iPhone ve Android telefon kullanıcı ise bir an önce sorunun çözülmesni bekliyor.