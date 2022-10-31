Instagram çöktü! iPhone ve android kullanıcıları şaşkın... Resmi açıklama geldi

"İNCELİYORUZ, RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLİYORUZ"

Instagram'ın uygulamada yaşanan aksaklıklar ile ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde ""Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

Milyonlarca iPhone ve Android telefon kullanıcı ise bir an önce sorunun çözülmesni bekliyor.