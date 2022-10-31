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Giriş Tarihi: 31.10.2022 18:03 Son Güncelleme: 31.10.2022 18:27

Instagram çöktü! iPhone ve android kullanıcıları şaşkın... Resmi açıklama geldi

Instagram çöktü! iPhone ve android kullanıcıları şaşkın... Resmi açıklama geldi

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında bulunan Instagram'da büyük bir hata meydana geldi. iPhone ve Android telefon kullanıcıları 'Hesap askıya alındı' hatası karşısında şaşkın. Instagram tarafından resmi bir açıklama geldi. Açıklamada "İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz" denildi. İşte detaylar...

Sosyal medya kullanıcıları Instagram uygulamasında yaşanan hata nedeniyle bir süredir tepkilerini iletiyor. Daha önce kendi kendine kapanma hatası yaşanan Instagram şimdi de 'Hesabınız askıya alındı' uyarısı nedeniyle kullanıcılarını üzdü.

Instagram kullanıcıları konuyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Birçok kişinin sorunu ise aynı; Instagram'ın iPhone telefonlarda 1 dakika sonra kapandığı söyleniyor. Öte yandan bazı kullanıcıların ise hesaplarının askıya alındığı ifade ediliyor.

TWİTTER'DAN APPLE VE INSTAGRAM ETİKETLENDİ

Kullanıcılar şikâyetlerini Twitter'dan Apple ve Instagram'ı etiketleyerek belirtti. Öte yandan #instagramdown #instagramcrash hashtag'leri dünya genelinde trend olmaya başladı.

Yenilikçiliğin Anahtarı Dinamik Çalışmada Gizli
Yenilikçiliğin Anahtarı Dinamik Çalışmada Gizli

INSTAGRAM RESMİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Whatsapp ve Facebook gibi Instagram'ın da Meta şirketine bağlı olduğu biliniyor. Instagram tarafından bu konuda bir açıklama da geldi.

"İNCELİYORUZ, RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLİYORUZ"

Instagram'ın uygulamada yaşanan aksaklıklar ile ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde ""Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

Milyonlarca iPhone ve Android telefon kullanıcı ise bir an önce sorunun çözülmesni bekliyor.

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Yenilikçiliğin Anahtarı Dinamik Çalışmada Gizli
Yenilikçiliğin Anahtarı Dinamik Çalışmada Gizli
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Instagram çöktü! iPhone ve android kullanıcıları şaşkın... Resmi açıklama geldi
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