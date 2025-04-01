İnternette güvensiz ürüne geçit yok

İnternetten yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlayacak "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" bugün yürürlüğe girecek. Yurt dışından Türkiye'ye 'www.ticaret.gov.tr/duyurular' adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak. İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Yönetmelikle, tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşması kolaylaşacak, internet, mobil uygulamalar, televizyon ve radyo gibi araçlar üzerinden yapılan alışveriş süreci daha şeffaf ve kolay denetlenebilir hale gelecek.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak. İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Bu sayede vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecektir" denildi. Sanal pazar yerlerinin, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracağı vurgulanan açıklamada, uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanların 24 saat içinde yayından kaldırılacağı ve bu sayede vatandaşlara standardına uygun ve daha güvenli alışveriş ortamı sunulacağı bildirildi.Yurtdışından ülkeye satış yapan firmalara ilişkin değişikliklere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yurt dışından Türkiye'ye 'www.ticaret.gov.tr/duyurular' adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye'ye satış yapması mümkün olmayacak. Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yer alan yaptırımlar uygulanacak. Uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşması ve kurallara uyan yerli üretici ve satıcıların haksız rekabetten korunması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."