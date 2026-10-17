IPARD III başvuruları sonuçlandı: Tarım ve gıda yatırımlarına 1,2 milyar TL destek! 95 proje hibe alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı'nın 11. başvuru çağrısı kapsamında yapılan değerlendirmelerin sonuçlandığını açıkladı. Et, süt, yumurta, su ürünleri ile meyve ve sebzelerin işlenmesi ve soğuk hava depolarına yönelik yatırımları kapsayan 95 proje, toplam 1,2 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve tarım-gıda sektörünün altyapısını modernize etmek amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtti.
IPARD III Programı'nın 11. başvuru çağrısı kapsamında yapılan değerlendirmelerin tamamlandığını bildiren Yumaklı, et, süt, yumurta, su ürünleri ile meyve ve sebzelerin işlenmesine yönelik tesisler ve soğuk hava depolarına yatırım yapacak 95 projenin hibe desteği almaya hak kazandığını kaydetti.
Yumaklı, söz konusu projelere toplam 1,2 milyar lira hibe desteği sağlanacağını belirterek, yatırımların tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yaklaşık 1,9 milyar lira değerinde yeni yatırım kazandırılacağını ifade etti.