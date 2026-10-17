IPARD III başvuruları sonuçlandı: Tarım ve gıda yatırımlarına 1,2 milyar TL destek! 95 proje hibe alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı'nın 11. başvuru çağrısı kapsamında yapılan değerlendirmelerin sonuçlandığını açıkladı. Et, süt, yumurta, su ürünleri ile meyve ve sebzelerin işlenmesi ve soğuk hava depolarına yönelik yatırımları kapsayan 95 proje, toplam 1,2 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı.