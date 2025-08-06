Irak Petrol Bakanı tarih verdi: Ceyhan üzerinden petrol ihracatı başlayacak

Irak resmiajansı INA'da yer alan haberde, Kerkük'ü ziyaret eden Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, petrol ihracatının Türkiye üzerinden yeniden başlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Iraklı Bakan, "Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının bugün ya da yarın başlayacak. IKBY ile anlaşma sonucu ilk aşamada günlük 80 bin varil petrol ihraç edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.