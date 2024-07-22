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Giriş Tarihi: 23.7.2024

Irak’a enerji ihracatı başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da gerçekleştirdiği Irak ziyaretinde beraberinde yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hem Bağdat hem Erbil temasları kapsamında muhataplarıyla olası iş birliklerini masaya yatırdı. Ziyaretten 3 ay sonra iki ülke, enerji alanında yeni bir adım attı. Türkiye, 3 yıllık bir aranın ardından Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı. Irak'a azami 300 megawatta kadar elektrik sağlanacak. Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolunu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak da tesis edeceğiz" dedi.
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Irak’a enerji ihracatı başladı
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