İran’ın ‘baraj tozu’ iddiası boşa çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, küresel iklim değişikliğinin etkileri ile son dönemde artan kum ve toz fırtınalarına karşı çalışma başlattı. Özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda meydana gelen ve taşınan maddenin büyüklüğüne göre bölgesel veya sınır aşan etkiye sahip olabilen kum ve toz fırtınaları sağlıktan ulaşıma kadar küresel ölçekte birçok sektörü ve topluluğu etkiliyor.

YAPAY ZEKA KULLANILIYOR

Bakanlık, başlattığı "Fırat-Dicle Havzaları Kum ve Toz Kaynak Alanlarının Değişimlerinin İncelenmesi Projesi" için 3.5 milyon TL bütçe ayırırken, 2024 yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda kum ve toz fırtınalarının, dünya genelinde önemli bir çevre olayı olmasına karşın; şiddeti, sayısı, kaynak alanları, oluşum sebepleri ve tahminleri konusunda belirsizlikler bulunduğunu vurguladı. Raporda, "İran tarafından bu belirsizlikler ve yetersizliklerden beslenilerek, ülkemizde yapılan barajların Suriye ve Irak'ta yeni toz kaynak alanlarının oluşmasına sebebiyet verdiği ifade edilmektedir" denildi. Bu bağlamda yapılan kum ve toz fırtınaları projesi ile Fırat-Dicle Havzası'nda İran'ın iddialarına ve ileride oluşabilecek "mesnetsiz" bu gibi iddialara karşı bilimsel bir altlık ile cevap verilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Ayrıca, proje kapsamında kum ve toz fırtınaları kaynak alanlarının değişiminin arazi, atmosferik ve sosyo- kültürel gibi çok yönlü bir bakış açısıyla incelenmesinin sağlanacağı ifade edildi. Fırat-Dicle Havzası kum ve toz fırtınaları kaynak alanları değişimlerinin incelenmesi projesi pilot sahada geliştirilecek derin öğrenme algoritmaları-yazılım hizmet alımı işi kapsamında projenin temelini oluşturacak arazi örtüsü değişiminin tespiti için yapay zekâ ve derin öğrenme algoritmaları ile çalışma başlatıldı.