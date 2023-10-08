IRF’den Zigana ve Eğiste’ye dev ödül

"ULUSLARARASI Yol Federasyonu (IRF), 2023 Global Başarı Ödüllerini açıkladı. Her yıl düzenlenen ödül töreni ile yenilikçi projeler ve bu alanda çalışan başarılı isimlere ödül veren IRF, 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında Türkiye'den Zigana Tüneli projesini 'yapım metodolojisi' kategorisinde, Eğiste Hadimi Viyadüğü projesini ise 'kalite yönetimi' kategorisinde en iyi proje seçerek ödüle layık gördü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Özellikle Eğiste Hadimi Viyadüğümüz, tüm jüriler tarafından birinci seçilerek bu kategoride önemli bir başarıya imza attı. Bu ödüller, ülkemizin mühendislik alanındaki gelişmişliğini ortaya koyuyor" dedi.