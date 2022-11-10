İş arayanlar dikkat! İŞKUR’da 100 bin işçi aranıyor! Satış danışmanı, garson, ön muhasebeci, güvenlik görevlisi...

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde kurum aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı da 1 milyon 101 bin 857'ye ulaştı. Bu yılın 10 aylık bölümünde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında olurken, mesleklerde en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı/ uzmanı', 'turizm otelcilik elemanı' ve 'konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.