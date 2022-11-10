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Giriş Tarihi: 10.11.2022 11:33 Son Güncelleme: 10.11.2022 11:56

İş arayanlar dikkat! İŞKUR'da 100 bin işçi aranıyor! Satış danışmanı, garson, ön muhasebeci, güvenlik görevlisi...

İş arayanlar dikkat! İŞKUR’da 100 bin işçi aranıyor! Satış danışmanı, garson, ön muhasebeci, güvenlik görevlisi...

Ekim ayında 79 bin, yıl başından bu yana 1 milyon 120 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR’da hâlen 100 bin seviyesinde açık bulunuyor.

İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana 1 milyon 120 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, Ekim'de 79 bin 75 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde kurum aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı da 1 milyon 101 bin 857'ye ulaştı. Bu yılın 10 aylık bölümünde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında olurken, mesleklerde en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı/ uzmanı', 'turizm otelcilik elemanı' ve 'konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.

İŞKUR'da halen 100 bin açık iş bulunuyor. En fazla 20 bin 948 kişiyle beden işçisi aranırken; 3 bin 333 kişiyle temizlik görevlisi, 3 bin 295 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 108 kişiyle garson (servis elemanı) takip ediyor.

Açık işler listesinde üst sıralarda yer alan meslekler arasında makineci (dikiş), gazaltı kaynakçısı, ambar/ depo görevlisi, ön muhasebeci, konfeksiyon işçisi ve güvenlik görevlisi de yer alıyor.

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İş arayanlar dikkat! İŞKUR'da 100 bin işçi aranıyor! Satış danışmanı, garson, ön muhasebeci, güvenlik görevlisi...
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