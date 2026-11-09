İş arayanları ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR’un 2026 verileri açıklandı

İŞKUR'DAN 2,8 MİLYONDAN FAZLA BİREYSEL GÖRÜŞME

İş gücü piyasasını güncel koşullara ve ihtiyaçlara uyum sağlayan bir yapı üzerinde geliştirdiklerini belirten Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ocak-Ekim ayları arasında 1.2 milyondan fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2.8 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 2 milyondan fazla işveren tarafından ihtiyaç duyulan eleman tespit ettik. Çalışma hayatımızı güçlendirmek ve iş gücü kapasitemizi artırmak için uygulamalarımızı sürdüreceğiz."

İŞKUR'un paylaştığı verilere göre, ocak-ekim döneminde 2 milyon 847 bin 428 bireysel görüşme gerçekleştirildi. Bireysel danışan sayısı ise 2 milyon 95 bin 991'e ulaştı.

İŞVERENLERİN 2 MİLYONDAN FAZLA AÇIK İŞ TALEBİ OLDU

İşverenler tarafından talep edilen ve ihtiyaç duyulan eleman sayısını ifade eden açık iş sayısı, yılın ilk 10 ayında 2 milyon 59 bin 208 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde 641 bin 224 iş yeri ve 11 bin 602 eğitim kurumu ziyareti gerçekleştirildi. İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından 82 bin 192 kişi, iş kulüplerinden ise 58 bin 649 kişi yararlandı.

2026'nın ilk 10 ayında İŞKUR verileri şu şekilde:

- İşe yerleştirilen kişi sayısı: 1 milyon 258 bin 507

- Bireysel görüşme sayısı: 2 milyon 847 bin 428

- Bireysel danışan sayısı: 2 milyon 95 bin 991

- Açık iş sayısı: 2 milyon 59 bin 208

- Ziyaret edilen iş yeri sayısı: 641 bin 224

- Ziyaret edilen eğitim kurumu sayısı: 11 bin 602

- Aktif iş gücü programlarından yararlanan kişi sayısı: 82 bin 192

- İş kulüplerinden yararlanan kişi sayısı: 58 bin 649

Haber Girişi Baki Sancak - Editör