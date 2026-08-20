İş Bankası, İş Enerji ile öz tüketim amaçlı yenilenebilir enerji gücünü 45 megavata çıkardı

Türkiye İş Bankası, öz tüketim amaçlı yenilenebilir enerji yatırımları çerçevesinde yatırımlarını sürdürüyor. Daha önce Genel Müdürlük ve operasyon merkezlerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak üzere Bitlis'te 24 megavatlık öz tüketim amaçlı ilk güneş enerji santralini hayata geçiren Banka, Atlas Veri Merkezi ve şubelerin elektrik ihtiyacı için de Mardin'de 21 megavat kurulu güce sahip yeni santralini devreye aldı. Bu yatırım ile Bankanın öz tüketim amaçlı güneş enerjisi kurulu gücü 45 megavata çıktı.

HEDEF 2027 YILINDA YAKLAŞIK 75 MEGAVAT

İş Bankası, operasyonlarında kullandığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşılama yolunda önemli bir aşamayı daha geride bırakırken, karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte Bankanın öz tüketim amaçlı güneş enerjisi kurulu gücünün 2027 yılı içerisinde yaklaşık 75 megavat seviyesine ulaşması hedefleniyor.

KARBON EMİSYONLARININ AZALTILMASINA KATKI

Bu yatırımlarla birlikte İş Bankası, kendi enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan kurumsal yapılardan biri olma yönündeki dönüşümünü güçlendirirken, Türkiye'nin enerji dönüşümüne de katkı sağlamayı sürdürüyor. Mevcut 45 megavatlık kurulu güç sayesinde her yıl yaklaşık 2,5 milyon ağacın yıllık karbon tutumuna karşılık gelen 50 bin ton karbon emisyonunun önlenmesine katkı sağlanıyor.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör