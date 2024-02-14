İş Bankası’ndan ekonomiye 1.6 trilyon lira destek

İŞ Bankası, geçen yıl toplam 72.3 milyar lira net kâr elde ederken, bankanın öz kaynak büyüklüğü 2022 yıl sonuna göre yüzde 40 artarak 267.8 milyar liraya ulaştı. Aktif büyüklüğü 2023 sonunda 2.5 trilyon liraya ulaşan banka, "Türkiye'nin en büyük özel bankası" konumunu sürdürdü. Bankanın ekonomiye sağladığı kaynak tutarı, 1.2 trilyon lirası nakdi, 427.3 milyar lirası gayrinakdi krediler olmak üzere, 2023 yıl sonu itibarıyla 1.6 trilyon liraya yükseldi. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "İkinci yüzyılımıza ilerlerken sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyerek öncü ve lider banka olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle ülke ekonomisine destek vermeye; ayrıca eğitimden spora, bilimden çevre ve kültür-sanata katkı sunmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.