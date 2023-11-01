İş dünyası KOBİ’ler için açıklanan destek programını değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da eylül ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin desteklenmesi için KOSGEB tarafından "Acil Destek Kredisi Programı"nın devreye alındığını belirterek, "KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hükümetin selden etkilenen KOBİ'lere sağladığı sıfır faizli, 12 ay geri ödemesiz kredi imkanının, yaraların sarılmasına katkı vereceğini söyledi.

Avdagiç, "Program sayesinde hemen hepsi odamızın da üyesi olan işletmelerimizin sel felaketi zararlarını karşılayabilecek olmaları memnuniyet verici. Felaket nedeniyle zarara uğrayan işletme sahiplerine geçmiş olsun diyorum." dedi.

İTO üyesi işletmelerin bu programdan yararlanmak için KOSGEB'e başvurabileceğini dile getiren Avdagiç, "Sel zararının karşılanması için üyelerimiz adına yaptığımız girişimlere kulak veren ve bu önemli kredi programını hayata geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"AKSAYAN ÜRETİMLERİN YENİDEN RAYINA GİRMESİ NOKTASINDA ÖNEMLİ"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da KOBİ'lere kullandırılacak 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanının, aksayan üretimlerin yeniden rayına girmesinde önemli bir finansman işlevini yerine getireceğini vurguladı.

Eylülde yaşanan sel afetinin, kentin birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilediğini hatırlatan Bahçıvan, şu açıklamalarda bulundu:

"Birçok küçük ve orta ölçekli işletmemiz de bu felaketi yaşamış, üretimleri sekteye uğramış, ciddi zarara uğramışlardı. Bu işletmelerimiz üretimlerine yeniden başlamak için başta finansman olmak üzere ciddi sorunlar yaşıyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fatih Kacır tarafından devreye alındığı açıklanan Acil Destek Kredisi Programını, sellerden olumsuz etkilenen işletmelerimiz için son derece değerli bir can suyu olarak görüyorum."

"KOBİ'LERİN EKONOMİYE KATKILARININ KESİNTİSİZ SÜRMESİNE OLANAK SAĞLAYACAK"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise söz konusu destek kapsamında sağlanacak finansman imkanının, selden etkilenen KOBİ'lerin bölge ve ülke ekonomisine katkılarının kesintisiz şekilde devam etmesine olanak sağlayacağını kaydetti.

Asmalı, "Bu vesileyle bölgedeki işletmelerimize yeniden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ekonomimizin lokomotifi olan tüm KOBİ'lerimiz adına Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a teşekkürlerimizi sunuyor, Rabb'imden bizleri bütün felaketlerden muhafaza etmesini niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.