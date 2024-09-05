İş dünyası OVP’yi değerlendirdi

İş dünyası temsilcileri, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmede bulundu.

ASO

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yazılı açıklamasında, ülkenin ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen programın hayırlı olmasını diledi. OVP'nin açıklanmasının ülkenin ekonomik geleceğine ilişkin sinyaller sunması açısından önemli olduğunu belirten Ardıç, "Belirlenen stratejik adımlar, son dönemde bozulan makroekonomik dengenin yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ATO

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da iş dünyası olarak ekonomide öngörülebilirliğin artırılması ve yatırım ikliminin iyileştirilmesi adına OVP'de ortaya konulan hedef ve politikaların kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmasını çok kıymetli bulduklarını belirtti.

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Orta Vadeli Program'ın (OVP) uygulanma sürecinde, finansmana erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere, reel sektörün sesine daha fazla kulak verilmesini ve kamu özel sektör istişaresinin artırılmasını önemli gördüklerini belirtti.

İTO

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomik programın uygulama sürecinde sıranın zor kazanımları elde etmeye geldiğini belirterek, "Kalıcı düşük enflasyona ivedi şekilde ulaşılması önemli. Zorlu hedeflere, iş dünyasının üretim ve istihdam hedeflerinden ödün vermeden ulaşmak daha da önemli." ifadelerini kullandı.

DEİK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülebilirliğin artırılmasının vurgulanmasının iş dünyası açısından değerli olduğunu belirterek, "Ayrıca, enflasyonu azaltırken bir yandan da dezenflasyon süreciyle uyumlu daha makul bir büyüme patikası öngörülüyor, bu da bir diğer önemli yaklaşım." ifadesini kullandı.

TİM

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) yine ihracat ekseninde şekillendiğini belirterek, bu alanlarda atılacak yeni adımları heyecanla beklediklerini bildirdi.

MÜSİAD

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ortaya koyulan hedeflerin ekonomiye yönelik belirsizlikleri azaltacağına, öngörülebilirliği artıracağına ve böylece ülkenin pozitif büyüme yolculuğuna Türkiye Yüzyılı'nda da hız kesmeden devam edeceğine yürekten inandıklarını bildirdi.

ASKON

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "2025-2027 yıllarını içeren yeni orta vadeli programda ekonomi yol haritamız, rekabetçi serbest piyasa kuralları içinde tasarruf odaklı, israfı önleyici, verimliliği artırıcı politikaları uygulama üzerine odaklı." ifadelerini kullandı.

TÜRKONFED

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, büyüme öngörüleri aşağı yönlü revize edilen, işsizlik ve cari açıkta iyileşmeye işaret eden yeni OVP hedeflerinin gerçekleşmesi için hükümetin ve iş dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.