İş dünyası üniversitelere giriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Yüzyılı'nda bağımsızlığın nişanelerinden olacak bir ortaklığa daha imza attı. İş dünyasını üniversitelere entegre edecek "Sektör Kampüste" projesi ile öğrenciler, öncü firmaların uzman isimlerinden yetkinlik eğitimleri almaya başlayacak. İşbirliği protokolünün imza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, üniversitelerde iş dünyası ile iç içe bir eğitimin modelinin geliştirilmesi için önemli bir adım attıklarını vurguladı. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle yürümeye devam edeceklerini kaydeden Kacır, "Gençlerimize geleceğin yetkinliklerini kazandırmayı tarihi bir sorumluluk olarak addediyoruz" dedi.Gençlere, sektör liderlerinden alacakları derslerle ileri teknolojilerdeki son trendleri öğrenmeyi ve uygulama örneklerini test etmeyi sağladıklarını belirten Kacır, "Sektör öncüsü onlarca firma ve kurumun, 84 üniversiteden on binlerce öğrencinin faydalandığı devasa bir üniversite- sanayi iş birliği platformunun temellerini hep birlikte atabilme noktasına geldik" diye konuştu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise yaptığı açıklamada, "İmzalan protokolle, iş dünyamızın ve sektörlerin talepleri doğrultusunda üniversitelerimizde seçmeli dersler açılabilecek. Bu derslerin verilmesinde bakanlığımıza bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev yapanlar ya da sektör kuruluşlarından alanında uzman kişiler görev alabilecek" bilgisini paylaştı.