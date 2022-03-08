İş dünyasında ‘Yüksek Topuk’ sesleri artıyor

Turkuvaz Medya Grubu
'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi
ve A Para'nın düzenlediği 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde gerçekleştirilen "Yüksek Topuklar" özel oturumunda iş dünyasının önde gelen isimleri kadının iş dünyasındaki yeri ve önemini konuştu. SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünü yaptığı oturumda Yıldız Holding Kadın Platformu
Elçisi Begüm Mutuş
, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney
, NG Hotels
Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür
ve Halkbank Bireysel Pazarlama Bölümü Daire Başkanı Filiz Avukat kadınların iş dünyasında daha fazla söz sahibi olması için yaptıkları çalışmaları paylaştılar.
TEMEL ODAK NOKTAMIZ
Yıldız Holding Kadın Platformu'nun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Begüm Mutuş, kadınlara yönelik çalışmalarının daha somutluk kazanması ve bu çalışmaları tek bir çatı altında toplamak amacıyla Mart 2021'de bu platformu hayata geçirdiklerini söyledi. Platformu kurarken tüm operasyonlarını kapsayan global bir fotoğraf çektiklerini söyleyen Mutuş, "İşimizin geleceği hızla değişiyor. Bu dönüşümün şifrelerini doğru okumak istiyorsak, tüm yatırımlarımızı insana yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi. Holdingi geleceğe taşırken, yeni nesil liderlere, hayata farklı perspektiflerden bakabilen uzman bir insan kaynağına ihtiyaçlarının olacağını ifade eden Mutuş, kadınların iş hayatında ve toplumun her alanında güçlenmesinin en önemli sorumlulukları arasında yer aldığını ifade etti. Kadının güçlenmesinin Türkiye ekonomisi için de büyük önem taşıdığını anlatan Mutuş, şöyle devam etti: "Fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık temel odak noktalarımızı oluşturuyor. 70'in üzerinde farklı ülkenin pasaportuna sahip çalışanlarımızla 130'u aşkın ülkede, yaklaşık 70 bin çalışanımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kadın çalışanlarımız toplam çalışan sayımızın yüzde 39'unu oluşturuyor. Türkiye'de yönetim kurullarımızda 7 kadın üyemiz bulunuyor, bu da sadece Türkiye'de kadın yönetim kurulu üyelerimizin oranının yüzde 12 olduğu anlamına geliyor. Bu platformla kadınların daha fazla ekonomiye dahil olmasını sağlamayı ve şirketlerimizde her kademede daha aktif rol ve üst düzey pozisyonlarda görev almasına yönelik çalışmalarımızı hızlandırmayı hedefliyoruz."
ÜRETİMDE ÇEŞİTSİZLİK VAR
2002'den bu yana teknoloji sektöründe çalışan bir kadın olduğunu söyleyen Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney ise "Bu süreçte teknoparklarda, Ar-Ge departmanlarında çalışan kadın sayısının çok fazla olmadığını gördüm" dedi. Bu pozisyonlarla ilgili ilanlara ağırlıklı olarak erkeklerin başvurduğunu söyleyen Öney, şöyle devam etti: "Sektörde çalışan bir kadın olarak buradaki sıkıntının büyüklüğünü gördüm. Teknoloji tüketiminde güçlü, üretiminde ise çeşitsizlik vardı. Bu sorunun çözümü için 75 kurucu üye olarak 31 Ocak 2019'da derneği kurduk. Şu anda 150 kurumlu büyük bir aileyiz." Faaliyetlerinin en önemli ayağını eğitimin oluşturduğunu söyleyen Öney, verdikleri eğitimlerle teknolojide kadın istihdamına önemli bir katkı sunduklarını anlattı. Bugüne kadar verilen eğitimler sonucunda mezun olan 1.500 gencin yüzde 75'inin kadın olduğu bilgisini veren Öney, ekledi: "Bunların yüzde 82'i teknik alanlarda istihdam edildi." Mültecileri de iş yaşamına katmak için e-ticaret eğitimi verdiklerini kaydeden Öney, bunun da büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Bugün geldikleri noktada 'Çözerse teknolojide kadın çözer' dediklerini söyleyen Öney, yaptıkları çalışmaların odağında sürdürülebilirliğin yer aldığını kaydetti.
TALEPKAR OLMALIYIZ
Kadın olduğu için iş yaşamında herhangi bir olumsuz tutumla karşılaşmadığını aktaran NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür de, "Sadece anne olduktan sonra zamanımı ayarlamakta vicdanen zorlandım. 'Acaba çocuğuma ayıracağım zamanı işe mi ayırıyorum' diye düşündüm. Kadına değer veren bir aileden geldiğim için başka sıkıntı yaşamadım. Cinsiyetçi bir yaklaşımla karşılaşmadım" diye konuştu. Gür, şunları kaydetti: "Aramızda rekabet değil de destek olduk. Yetişemediğimiz durumlarda birbirimize kol kanat gerdik. Birbirimizin ayağına basmadan, sırtımızı sıvazlayarak ilerledik. 4 kardeş babamızın önderliğinde uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu da en büyük avantajımız oldu." NG Grup'ta kadın çalışan oranının her geçen gün arttığına işaret eden Gür, "Sanayi grubu ağırlıklı bir grup olarak tüm çalışanlarımızın yüzde 31'i kadın. Yöneticilerde bu oran yüzde 42'ye çıkıyor. Yönetim Kurulu'nda ise yüzde 60'la Türkiye'de bu alanda en önde gelen gruplardanız" diye konuştu. Kadın olarak kendimize güvenmemiz ve talepkar olmamız gerektiğini ifade eden Gür, "Kütahya'da çalışanlarının tamamı kadınlardan oluşan fabrikamız var. Bu fabrikamız yoluna çok başarılı bir şekilde devam ediyor" dedi. Gür, bu yıl Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın turizm sektörü üzerinde olumsuz etki yapacağını kaydetti.
ÜRETEN KADINA DESTEK
BİR
yıl önce üreten kadınların bankası olma vizyonuyla yola çıktıklarını anlatan Halkbank Bireysel Pazarlama Bölümü Daire Başkanı Filiz Avukat, bu kapsamda Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü'nü kurduklarını anlattı. Halkbank Üreten Kadınlar yarışması ile süreci taçlandırdıklarını anlatan Avukat, kadın girişimcileri ödüllendirdiklerini anlattı. 5 hafta gibi kısa bir sürede üreten kadınlar yarışmasına 2.494 başvuru aldıklarını ve şubeleri aracılığı ile tüm Türkiye'de kadın buluşmaları gerçekleştirerek 7 bin kadına ulaştıklarını belirtti. Yarışma sonucunda 4 ayrı kategoride toplam 10 kazanana 1.5 milyon TL nakit destek sağladıklarını kaydeden Avukat, "Mikro Üreten kadınlar, KOBİ üreten kadınlar, Kadın Koopertifleri ve Sıfır Atık başlıklarında 10 üreten kadınımız dereceye girdi" dedi.
1 YILDA 10.7 MİLYARLIK KREDİ
HALKBANK, 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü'nün hemen akabinde bünyesinde kurulan Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü, toplam 6 çalışan ile sektörde bir ilki gerçekleştirerek hizmet vermeye başladı. Bir yılın sonunda ulaştıkları rakamların ne kadar doğru bir iş yaptıklarının kanıtı olduğunu söyleyen Avukat, "Bu sürede 105 bin kadın girişimcide 10.7 milyar TL kredi hacmi oldukça memnun edici rakamlar doğrusu. Kadının hem ekonomik hem de toplumsal hayatta güçlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.