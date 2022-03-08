Giriş Tarihi: 9.3.2022

İş dünyasında ‘Yüksek Topuk’ sesleri artıyor

Son yıllarda iş dünyasında her geçen gün kadın çalışan sayısı artarken, şirket yönetimleri de birer birer kadınlara emanet ediliyor. ‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’nde konuşan kadınlar, kadının iş dünyasındaki yerinin ve öneminin her geçen gün arttığını söyledi